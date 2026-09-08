Премьера "Маска" состоялась в Венеции

Фильм продолжительностью 3 часа 45 минут режиссера Алекса Гибни показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале, релиз в кинотеатрах состоится 16 октября.
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