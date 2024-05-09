ФОТО: FREEPIK.COM ЮРИЙ ПРОНЬКО ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ В РОССИИ ПРИДУМАЛИ ЕЩЁ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.
Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.
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Юрий Ded
Автор = Пронько = . Дальше читать этот маразм не стоит .
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16 час.
Татьяна Рублева
Повышения тарифов ещё не было,а за тепло прибавили 50руб и никому нет дела!Прошлый месяц вообще 600р за перетот заплатили,а зачем мне в квартире 25градусов всю зиму! Раньше следили за температурой,а сейчас только нажива!
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16 час.
ч
чвсатпкьл
Это каламбур сведений из разных противоречащих друг другу источников и особенно из американского банка МВФ который курируется американским казначейством по нашему министерством финансов. И получилось просто нагромождение цифр друг на друга. Я лично ничего не понял.🤣😂
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14 час.
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