Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.

Юрий Ded Автор = Пронько = . Дальше читать этот маразм не стоит .

Татьяна Рублева Повышения тарифов ещё не было,а за тепло прибавили 50руб и никому нет дела!Прошлый месяц вообще 600р за перетот заплатили,а зачем мне в квартире 25градусов всю зиму! Раньше следили за температурой,а сейчас только нажива!