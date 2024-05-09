Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Так Батька все таки двурушник.Несколько слоёв л...
  • Eduard
    Давно пора чету Зе повесить!Зеленского хотят ...
  • Eduard
    Все так за него переживают,прямо не меньше чем остановка передачи оружия на Украину!Зеленского хотят ...

Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.

Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.

ФОТО: FREEPIK.COM ЮРИЙ ПРОНЬКО ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ В РОССИИ ПРИДУМАЛИ ЕЩЁ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА Нынешнее правительство России доживает свои последние часы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ded
Автор = Пронько = . Дальше читать этот маразм не стоит .
Ответить
16 час.
Татьяна Рублева
Повышения тарифов ещё не было,а за тепло прибавили 50руб и никому нет дела!Прошлый месяц вообще 600р за перетот заплатили,а зачем мне в квартире 25градусов всю зиму! Раньше следили за температурой,а сейчас только нажива!
Ответить
16 час.
ч
чвсатпкьл
Это каламбур сведений из разных противоречащих друг другу источников и особенно из американского банка МВФ который курируется американским казначейством по нашему министерством финансов. И получилось просто нагромождение цифр друг на друга. Я лично ничего не понял.🤣😂
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх