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Теннисисты Андреева и Медведев вышли в 3-й круг крупных турниров в Индиан-Уэллсе

Утром 8 марта первые ракетки России среди женщин и мужчин, Мирра Андреева и Даниил Медведев, одновременно прошли в третий круг теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс», проходящих в американском Индиан-Уэллсе.

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