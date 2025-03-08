Теннисисты Андреева и Медведев вышли в 3-й круг крупных турниров в Индиан-Уэллсе

Утром 8 марта первые ракетки России среди женщин и мужчин, Мирра Андреева и Даниил Медведев, одновременно прошли в третий круг теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс», проходящих в американском Индиан-Уэллсе.
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