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Медведев: народная программа ЕР станет обязательной для исполнения

Медведев: народная программа ЕР станет обязательной для исполнения

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что народная программа ЕР станет обязательной для исполнения.

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HotRS

Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», подчеркнул, что народная  ̰ ̰п̰р̰о̰г̰р̰а̰м̰м̰а̰ ̰п̰а̰р̰т̰и̰и̰ ̰п̰р̰и̰о̰б̰р̰е̰т̰ё̰т̰ ̰с̰т̰а̰т̰у̰с̰ ̰о̰б̰я̰з̰а̰т̰е̰л̰ь̰н̰о̰г̰о̰ ̰к̰ ̰и̰с̰п̰о̰л̰н̰е̰н̰и̰ю̰ ̰д̰о̰к̰у̰м̰е̰н̰т̰а̰  ̰д̰л̰я̰ ̰д̰е̰п̰у̰т̰а̰т̰о̰в̰ ̰Г̰о̰с̰д̰у̰м̰ы̰,̰ ̰к̰о̰т̰о̰р̰ы̰е̰ ̰ ͇б͇̰͇у͇̰͇д͇̰͇у͇̰͇т͇̰͇ ͇̰͇и͇̰͇з͇̰͇б͇̰͇р͇̰͇а͇̰͇н͇̰͇ы͇̰͇ ̰о̰т̰ ̰«̰Е̰д̰и̰н̰о̰й̰ ̰Р̰о̰с̰с̰и̰и̰»̰.̰
Во вторник под руководством Медведева состоялось заседание Совета по инновационному и технологическому развитию партии. В ходе встречи председатель отметил, что в народную программу впервые интегрирован специальный раздел, посвящённый инновациям и технологиям.
  Медведев пояснил, что встреча с участниками Совета обусловлена новым статусом программы — теперь она является обязательным к выполнению документом для всей партии.©
    То есть все, что было ДО ТОГО, было НЕ обязательным???