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ТАСС

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Эксперт Джонсон рассказал, что позволяет странам обходить доминирование США

Эксперт Джонсон рассказал, что позволяет странам обходить доминирование США

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Формирующаяся "многоузловая система" связей позволяет Китаю, России, Индии и Ирану действовать в обход доминирования США и не становиться заложниками доллара.

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