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Гутерриш: совет безопасности ООН нуждается в реформе состава и методов работы

Гутерриш: совет безопасности ООН нуждается в реформе состава и методов работы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Совет безопасности организации нуждается в серьезном реформировании состава и изменении методов работы.

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