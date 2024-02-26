Гутерриш: совет безопасности ООН нуждается в реформе состава и методов работы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Совет безопасности организации нуждается в серьезном реформировании состава и изменении методов работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии