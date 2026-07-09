ОАК передала Минобороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии