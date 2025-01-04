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Доширак в салатах и подарки из мякиша: как отмечают Новый год в колониях и СИЗО

Доширак в салатах и подарки из мякиша: как отмечают Новый год в колониях и СИЗО

Как отмечают Новый год там, где праздничное застолье кажется невозможным — в местах лишения свободы? RTVI поговорил с бывшими заключенными и правозащитниками о том, смотрят ли в колониях, тюрьмах и следственных изоляторах новогоднее обращение президента, как организовывают стол и к кому приходит Дед Мороз.

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