Доширак в салатах и подарки из мякиша: как отмечают Новый год в колониях и СИЗО

Как отмечают Новый год там, где праздничное застолье кажется невозможным — в местах лишения свободы? RTVI поговорил с бывшими заключенными и правозащитниками о том, смотрят ли в колониях, тюрьмах и следственных изоляторах новогоднее обращение президента, как организовывают стол и к кому приходит Дед Мороз.