Главу Дагестана Сергея Меликова на Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На Украине заочно осудили на 8 лет главу Дагестана
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...По бартеру надо начать оформлять обвинительный приговор Зеленскому за преступления за время его каденции в роли президента Украины.
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14 час.
Eduard
В Дегестане должны судить весь режим самозвпнца Зеленского,лет на 40,это будит справедливо!
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12 час.
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