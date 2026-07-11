США принимают на вооружение новые системы для противодействия спутникам Космические силы США расширяют свои возможности ведения войны в космосе с помо.
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США принимают на вооружение новые системы для противодействия спутникам Космические силы США расширяют свои возможности ведения войны в космосе с помо.
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