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Смоленская Газета

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120 тонн вторсырья собрали жители Смоленской области в ноябре

120 тонн вторсырья собрали жители Смоленской области в ноябре

В ноябре жители Смоленской области передали на переработку больше 120 тонн вторичного сырья. По информации оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в городе Смоленск и Смоленской области, в партию собранного вторсырья вошли макулатура, пластик и ПВД-плёнки, стекло, тетрапак, а также чёрный металл и алюминиевые банки.

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