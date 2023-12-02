120 тонн вторсырья собрали жители Смоленской области в ноябре

В ноябре жители Смоленской области передали на переработку больше 120 тонн вторичного сырья. По информации оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в городе Смоленск и Смоленской области, в партию собранного вторсырья вошли макулатура, пластик и ПВД-плёнки, стекло, тетрапак, а также чёрный металл и алюминиевые банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)