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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

Нет. Это вам не почудилось. Так и есть. И инициаторы преподносят это как достижение. Вот что официально сообщают: В Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) открыл курс лекций по религиозному этикету и основам этики для понимания пациентов из мусульманских стран.

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Комментарии
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Алла Щенева
Даже если они едут только лечиться в нашу страну, то пусть подчиняются нашим правилам и законам. А кому не нравится, пусть лечатся у себя или в других странах. Совсем оборзели наши чиновники!
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3 час.
sylpfide sylpfide
Остается один &quot;русский язык&quot;, т.е. мат.
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2 час.
Б
Боцман
Совсем уже уху ели. У нас светское государство.
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1 час.

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