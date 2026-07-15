Надежда Стрелец раскритиковала Ксению Собчак, которая пыталась сделать селфи с Эрлингом Холландом

Журналистка Надежда Стрелец прокомментировала поведение Ксении Собчак на показе Dolce & Gabbana, где телеведущая пыталась сделать селфи со звездой чемпионата мира по футболу — 2026, футболистом Эрлингом Холландом и его девушкой, моделью Изабель Йохансен.