Надежда Стрелец раскритиковала Ксению Собчак, которая пыталась сделать селфи с Эрлингом Холландом

Журналистка Надежда Стрелец прокомментировала поведение Ксении Собчак на показе Dolce & Gabbana, где телеведущая пыталась сделать селфи со звездой чемпионата мира по футболу — 2026, футболистом Эрлингом Холландом и его девушкой, моделью Изабель Йохансен.
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