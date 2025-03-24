Власти Орловской области решили дополнить указ о денежных выплатах для беременных студенток колледжей и вузов.
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Власти Орловской области решили дополнить указ о денежных выплатах для беременных студенток колледжей и вузов.