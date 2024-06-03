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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Безопасное лето.

Безопасное лето.

29 мая 2024 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ было организовано общее и групповые родительские собрания, в повестку которых включены вопросы профилактики уличного и бытового травматизма, соблюдения правил поведения детей на дороге, воде и вблизи водоемов, дорожнотранспортных происшествий с участием несове .

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