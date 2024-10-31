В ЦАХАЛ заявили о готовности к расширению эскалации со стороны Ирана

Удары Израиля по военным объектам Ирана 26 октября обеспечили более широкую свободу действий израильской авиации в иранском воздушном пространстве, при этом еврейское государство готово к расширению эскалации со стороны Исламской Республики, заявила «Известиям» заместитель пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавия.