Секрет сочного шашлыка: мариную мясо в томатах и базилике минимум 4 часа. Рецепт маринада, который ищут все

Есть мнение, что вкус шашлыка напрямую зависит лишь от качественного мяса. Однако, настоящий секрет вкусного шашлыка – это правильный маринад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кабачки больше не жарю: ленивые кабачковые хачапури на сковороде за 15 минут — бюджетно и невероятно вкусно
- Забыл про духовку: готовлю пышную шарлотку прямо на сковороде за 40 минут — получается выше и нежнее, чем в печи
- Забыл про замес теста: выкладываю слоями сухую смесь и тертые яблоки — через 50 минут пирог-шедевр на столе!
Свежие комментарии