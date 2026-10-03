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OpenAI представила dots — персональных ИИ-агентов, которые существуют на облачных ПК самой OpenAI

OpenAI представила dots — персональных ИИ-агентов, которые существуют на облачных ПК самой OpenAI

Уже доступно подписчикам ChatGPT Компания OpenAI на днях представила то, что она называет dots — новое поколение постоянно активных ИИ-агентов, созданных для самых разных задач.

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