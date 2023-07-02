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Конфликт пассажиров автобуса закончился поножовщиной в Алматы. ВИДЕО

Конфликт пассажиров автобуса закончился поножовщиной в Алматы. ВИДЕО

Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел в автобусе №63, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса.

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