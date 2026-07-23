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Порядок, государство

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Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)

Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)

Уважаемый господин председатель!Уважаемые коллеги, дамы и господа!От имени Министерства внутренних дел Российской Федерации приветствую участников и выражаю признательность филиппинской стороне за теплый прием и организацию Конференции.

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