Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)

Уважаемый господин председатель!Уважаемые коллеги, дамы и господа!От имени Министерства внутренних дел Российской Федерации приветствую участников и выражаю признательность филиппинской стороне за теплый прием и организацию Конференции.
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