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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босниец Гойкович не боится провокаций от украинских футболистов из-за игры в РПЛ: «Вообще не думаю об этом. Думаю, они профессионалы»

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины встретятся в плей-офф квалификации Евро-2024. Матч состоится 21 марта.

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