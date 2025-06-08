Боец UFC Ян вызвал на бой Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором вызвал на бой защитившего чемпионский пояс в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.
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