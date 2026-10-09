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test mazurok

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▫️ Программа для «СВОих»: какие возможности открывают на арт-кластере «Таврида» для участников СВО? 39 участников и ветеранов СВО, а также членов их семей приехали на программу «СВОя литература» в Академию творческих индустрий «Меганом».

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