▫️ Программа для «СВОих»: какие возможности открывают на арт-кластере «Таврида» для участников СВО? 39 участников и ветеранов СВО, а также членов их семей приехали на программу «СВОя литература» в Академию творческих индустрий «Меганом».
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