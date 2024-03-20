Я никогда раньше не голосовал за Путина, которого всегда считал ставленником Ельцина, этого позора России.
За что я голосовал на последних выборах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Голосовал за сохранение и развитие моей любимой Родины-России....За то, чтобы никакая продажная внутренняя либерастическая сволота не разрушила ее, продав за мзду малую проклятому западу....Чтобы моя Родина развивалась и крепла, чтобы мои дети и внуки знали и гордились историей своей великой страны, любили ее и видели заботу о них с ее стороны...Мы живем в самой лучшей на Земле стране мира и никакая внешняя и внутренняя сволочь не сможет отнять ее у нас никогда....
Ответить
1 д.
Лариса Фомичева
Как говориться-велика Россия,а отступать некуда.Как пел ещё Виктор Цой: моя ладонь превратилась в кулак...https://www.youtube.com/watch?v=X6NqOGfviz0
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет
YouTube
Ответить
1 д.
Александр Рожков
Это верно. Остальные "претенденты" еще хуже... Будем надеяться. За это и голосовали. За те надежды, о коих написали предыдущие авторы...
Ответить
23 час.
Свежие комментарии