Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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За что я голосовал на последних выборах

За что я голосовал на последних выборах

Я никогда раньше не голосовал за Путина, которого всегда считал ставленником Ельцина, этого позора России.

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Комментарии
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Samarium
Голосовал за сохранение и развитие моей любимой Родины-России....За то, чтобы никакая продажная внутренняя либерастическая сволота не разрушила ее, продав за мзду малую проклятому западу....Чтобы моя Родина развивалась и крепла, чтобы мои дети и внуки знали и гордились историей своей великой страны, любили ее и видели заботу о них с ее стороны...Мы живем в самой лучшей на Земле стране мира и никакая внешняя и внутренняя сволочь не сможет отнять ее у нас никогда....
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1 д.
Лариса Фомичева
Как говориться-велика Россия,а отступать некуда.Как пел ещё Виктор Цой: моя ладонь превратилась в кулак...https://www.youtube.com/watch?v=X6NqOGfviz0
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет
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1 д.
Александр Рожков
Это верно. Остальные &quot;претенденты&quot; еще хуже... Будем надеяться. За это и голосовали. За те надежды, о коих написали предыдущие авторы...
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23 час.

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