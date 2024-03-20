За что я голосовал на последних выборах

Samarium

Голосовал за сохранение и развитие моей любимой Родины-России....За то, чтобы никакая продажная внутренняя либерастическая сволота не разрушила ее, продав за мзду малую проклятому западу....Чтобы моя Родина развивалась и крепла, чтобы мои дети и внуки знали и гордились историей своей великой страны, любили ее и видели заботу о них с ее стороны...Мы живем в самой лучшей на Земле стране мира и никакая внешняя и внутренняя сволочь не сможет отнять ее у нас никогда....