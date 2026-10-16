Врачи Самарского областного кардиодиспансера впервые применили метод тромболизиса с доставкой препарата микродозами непосредственно внутрь тромба через катетер, что позволило спасти 62-летнего пациента с тромбоэмболией легочной артерии высокого риска.
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