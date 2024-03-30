ЕС закрыл турецкой компании небо Европы из-за связей с РФ

Решение принято в рамках санкций против России.фото : unsplash.com/@yousefalfuhigi--> Евросоюз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полёты между Турцией и странами ЕС из-за якобы связей с Россией.
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