European Aquatics отменила 6 августа тренировки в Сене из-за обнаруженного в реке топлива

Европейская федерация плавания (European Aquatics) сообщила, что все тренировочные процессы на открытой воде, которые должны были пройти в реке Сене 6 августа, отменены из-за обнаружения следов топлива в воде.
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