Сотни домов, школы и детсады остались без отопления в Екатеринбурге из-за поломки в котельной

В Екатеринбурге 234 многоквартирных дома, восемь детских садов и две школы остались практически без отопления из-за поломки одного из двух котлов в котельной на улице Монтерской в Чкаловском районе города.
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