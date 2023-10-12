Симоньян обратилась к Галкину*: «Хочу передать привет. Теперь они живут в стране, которая не воюет»

Журналистка Маргарита Симоньян в своей авторской программе «Ч.Т.Д» обсудила конфликт Израиля и Палестины, прошлась по предателям родины и рассказала, насколько абсурдным кажется поведение сбежавших россиянам.
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