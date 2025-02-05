Челябинцам раскрыли самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц.