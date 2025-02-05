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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Челябинцам раскрыли самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц.

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