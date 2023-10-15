Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яминов
    Значит, Палестинским детям можно убивать еврейских детей (а перед этим жестоко их изнасиловав их (даже 5 ти летних.),...Единственная стра...
  • Андрей
    евреи создали ХАМАС , финансировали и считают его террористами....А это то как ? Создали террористов и теперь с ними ...Израильский экспе...
  • Андрей
    получил паспорт демократии   -  нары ждут тебя.Европарламент про...

Мойва и люди

Тут какие-то грантоеды из максимально продвигающей украинство конторы «Спильномова» провели исследование в детских садах, и оказалось, что только 15% детей говорят на мове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх