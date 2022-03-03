Происшествия

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СК России предупреждает об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях

СК России предупреждает об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях

В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

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