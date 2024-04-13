Заморозки охватят Центральную Россию

Внезапное изменение погодных условий принесет резкое похолодание в Центральный федеральный округ. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ожидаемом понижении температуры до отрицательных значений из-за прихода северных воздушных масс.
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