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Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль

Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль

Французский лидер высказался за усиление давления на Тегеран. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.

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