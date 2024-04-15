Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль

Французский лидер высказался за усиление давления на Тегеран. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.
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