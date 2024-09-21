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«Хизбалла» казнила нескольких функционеров, которые отвечали за поставку пейджеров

«Хизбалла» казнила нескольких функционеров, которые отвечали за поставку пейджеров

Ливанская шиитская военизированная группировка «Хизбалла» сообщила о казни нескольких своих функционеров, которые отвечали за поставку пейджеров, используемых для защищенной связи.

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