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Ракетный удар по Киеву пропустили специально. Указ дал лично Зеленский — инсайдер

Ракетный удар по Киеву пропустили специально. Указ дал лично Зеленский — инсайдер

По данным инсайдера, нелегитимный президент Владимир Зеленский дал указ пропустить ракетный удар по Киеву.

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