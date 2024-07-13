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  • Вячеслав Денисов
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Срок следствия по делу экс-замглавы МО Иванова продлен до 23 сентября

Срок следствия по делу экс-замглавы МО Иванова продлен до 23 сентября

В СКР приняли решение о продлении до 23 сентября срока следствия по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-замглавы МО.

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