Срок следствия по делу экс-замглавы МО Иванова продлен до 23 сентября

В СКР приняли решение о продлении до 23 сентября срока следствия по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-замглавы МО.