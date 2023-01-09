Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Как Вы спалились, Анфиса!!! Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты)))  Оказывается Вы из одной тусовки с Риччи, кот...Депутат Госдумы, ...
  • bvlad59
    ЧМО!Министр обороны Р...
  • Владислав Владислав
    Это было бы хорошо. Но действительно надо все продумать.Клишас об идее Во...

Омбудсмен Сердюкова: 50 российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена, из них 28 военнослужащих ЛНР

28 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики вернулись на родину в результате последнего обмена пленными с Украиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх