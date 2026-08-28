Студенты Державинского приняли участие в проекте "Команда России"

Студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Мария Перова и Никита Ильин завершили участие во втором потоке проекта «Команда России» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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