КОРИДОР, КОТОРЫЙ СТОИТ НЕСКОЛЬКИХ ВОЙН: ЗАЧЕМ МИШУСТИН ПРИЕХАЛ В ТЕГЕРАН

Игорь Кузнецов

Вот и ответ для тех, кто писал в своих комментариях о том, что выступая в ООН Масуд Пезешкиан назвал Россию «агрессором». Слова нужно слушать, а оценивать - действия. И пусть массированный удар по Израилю просто показал что может Иран (это около 180 ракет из более 3000, которые есть у Ирана), это продолжение противостояния на Ближнем Востоке. Нам не следует вмешиваться как это было во времена СССР.