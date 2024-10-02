Официальный визит Михаила Мишустина в Иран — ответ всем, кто опасается, что Тегеран при новом, "умеренном" президенте будет пытаться замириться с Западом.
КОРИДОР, КОТОРЫЙ СТОИТ НЕСКОЛЬКИХ ВОЙН: ЗАЧЕМ МИШУСТИН ПРИЕХАЛ В ТЕГЕРАН
Комментарии
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Анна Зареченская
По телевидению показывали всречу нашей делегации и иранской. И что обращает внимание: иранцы сидят за столом подтянутые, спортивного телосложения и наши- далко переупитанные, с животами до подбородка.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Вот и ответ для тех, кто писал в своих комментариях о том, что выступая в ООН Масуд Пезешкиан назвал Россию «агрессором». Слова нужно слушать, а оценивать - действия. И пусть массированный удар по Израилю просто показал что может Иран (это около 180 ракет из более 3000, которые есть у Ирана), это продолжение противостояния на Ближнем Востоке. Нам не следует вмешиваться как это было во времена СССР.
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14 час.
Александр Салтановский
" Положение у Ирана сложнее, чем у России. Это значит, что у Тегерана будет больше желания идти нам навстречу" Не всё так однозначно! Ещё товарищ Сухов говорил - восток, дело тонкое!
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12 час.
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