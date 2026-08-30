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Регионы России

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Бывший арбитр ФИФА Николаев оценил пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Бывший арбитр ФИФА Николаев оценил пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Николаев отметил, что подобные эпизоды сложно оценить однозначно. Основным критерием в подобных ситуациях является то, кто первым играет в мяч.

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