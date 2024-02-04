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Почему ввод войск НАТО на Украину потребует проведения мобилизации в ВС РФ

Почему ввод войск НАТО на Украину потребует проведения мобилизации в ВС РФ

Совсем скоро исполнится ровно два года с момента начала специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
К сожалению, даже повторная мобилизация УДЕ НЕ ПОМОЖЕТ нам! Вина всему этому ПУТИН, его смертельный страх перед неохдимость БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и: &quot;если драка неизбежно, то бить ПЕРВЫМ (выделено мноц)&quot;, как это он утвержда...., да неумение и страх ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА, всегда ОТСТУПАЯ при первых же трудностя! Уступал, уступал и БУДЕТ УСТУПАТЬ - НЕ БОЕЦ ОН, а игрок! Вот и до уступался..., ДО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. Точка невозврата уже пройдена.... Трусы не выигрывают побед и &quot;пытающийся избежать войны путем позора, получает и войну, и позор&quot;! Первый шаг к позору Россия сделала в 2014 на Донбассе, второй при &quot;обнулении&quot;, третий делается сейчас.
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