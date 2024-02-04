Почему ввод войск НАТО на Украину потребует проведения мобилизации в ВС РФ

Валерий Симоненко

К сожалению, даже повторная мобилизация УДЕ НЕ ПОМОЖЕТ нам! Вина всему этому ПУТИН, его смертельный страх перед неохдимость БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и: "если драка неизбежно, то бить ПЕРВЫМ (выделено мноц)", как это он утвержда...., да неумение и страх ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА, всегда ОТСТУПАЯ при первых же трудностя! Уступал, уступал и БУДЕТ УСТУПАТЬ - НЕ БОЕЦ ОН, а игрок! Вот и до уступался..., ДО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. Точка невозврата уже пройдена.... Трусы не выигрывают побед и "пытающийся избежать войны путем позора, получает и войну, и позор"! Первый шаг к позору Россия сделала в 2014 на Донбассе, второй при "обнулении", третий делается сейчас.