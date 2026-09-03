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FATF предупредила о превращении хавалы в отмывание денег как услугу

Подпольный банкинг и хавала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспор и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег как услуги, говорится в новом докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

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