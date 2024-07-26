Суд отправил в колонию двух подростков за поджог под Красноярском

t.me/Транспортная полиция Сибири Красноярский суд вынес приговор двум несовершеннолетним, совершившим поджог релейных шкафов в городе Уяре Красноярского края, сообщает Telegram-канал "Новости Красноярского краевого суда и судов Красноярского края".
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