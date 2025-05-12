Зеленский подтвердил визит в Стамбул 15 мая несмотря на позицию России

По данным американского издания Axios со ссылкой на украинские источники, президент Украины Владимир Зеленский намерен прибыть в Стамбул для возможных переговоров с Россией 15 мая, даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня.
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