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Сергачев набрал 1+1, став 1-й звездой матча с «Айлендерс»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1) и был признан первой звездой.

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