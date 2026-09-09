Россия зафиксировала крупнейший месячный бюджетный профицит за год — Bloomberg

Россия зафиксировала крупнейший месячный бюджетный профицит за год, пишет Bloomberg. По подсчётам агентства на основе данных Минфина РФ, профицит федерального бюджета в августе составил около $7,7 млрд — максимум с августа 2025 года.
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