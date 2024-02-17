Вопросов к заведению мадам Брошкиной всё больше

ВМ Виктор Максименко Столько претензий к этой мадам что пора гаранту ответить на вопросы электората, что бы не получилось как с предыдущим министром обороны тем более время военное действовать надо быстрее.

Zoia Goldshtab А Гаранту уже давно и МНОГО ВОПРОСОВ......