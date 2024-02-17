В высших эшелонах исполнительной власти отмечают, что уровень инфляции (7,2% на конец января) составил меньше ожидаемого, дипломатично добавляя, что это стало результатом совместных действий правительства и Центробанка.
Вопросов к заведению мадам Брошкиной всё больше
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Столько претензий к этой мадам что пора гаранту ответить на вопросы электората, что бы не получилось как с предыдущим министром обороны тем более время военное действовать надо быстрее.
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4 час.
Zoia Goldshtab
А Гаранту уже давно и МНОГО ВОПРОСОВ......
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4 час.
ГС
Галина Соколова
Надо национальный государственный банк создать из Набиулинского! Вот и все встанет на место! Но по каким то причинам этого пока сделать нельзя! Ждем!?
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1 час.
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