«Чтобы Европа не осталась за бортом»: западные СМИ — о внеочередном саммите ЕС по обороне и Украине

Западные СМИ оценили результаты внеочередного саммита Европейского союза по обороне и Украине. Как пишет Politico, ЕС «рискует разочаровать» Киев — страны объединения не согласовали новые обязательства по укреплению позиции киевского режима.
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