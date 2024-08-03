Почему дочка Тимати хочет утопить брата (видео)

﻿﻿Мать рэпера Тимати Симона объясняет поведение своих детей. Симона Юнусова, блогер и бабушка рэпера Тимати, прокомментировала поведение внучки Алисы после того, как видео с участием детей вызвало негативную реакцию в сети.